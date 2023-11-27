В Минздраве РФ не исключили нехватку врачей и коек в больницах

Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) в ближайшие 10 лет столкнется с повышенной нагрузкой.

Это связано со старением граждан и трендом на более раннее выявление заболеваний. Как сообщил первый заместитель главы Минздрава РФ Владимир Зеленский, без пересмотра подходов к финансированию системы и изменений в здравоохранении в целом в перспективе в стране "может не хватить ни врачей, ни коек".

Из-за увеличения числа пожилых россиян количество обращений за медицинской помощью будет "неуклонно расти", указал Зеленский. Кроме этого расширение диспансеризации и профилактических осмотров населения позволяют выявлять большее количество заболеваний, что в конечном счете приведет к проблеме ресурсов в системе ОМС, если бюджет Фонда обязательного медицинского страхования ежегодно будет индексироваться только на уровень инфляции.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что прогнозы первого замглавы Минздрава реалистичны. Изменение демографической структуры населения ведет к изменению тяжести течения болезней и возникновению дополнительных хронических заболеваний. А развитие науки и технологий позволяют использовать более современные методы лечения, как правило, более дорогие, чем предыдущие, персонализированная медицина тоже требует дополнительных денег, а пациенты хотят иметь равный доступ к инновационной терапии, отметила она.

Попович считает, что необходимо разделить систему ОМС на две подсистемы – систему лечения и систему сохранения здоровья – с разными правилами управления, сообщают "Ведомости".