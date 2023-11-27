27 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Краснодаре после драки задержали 100 мигрантов

В Краснодаре произошла массовая драка.

Ее участниками стали более 100 рабочих-иностранцев. Потасовка случилась на строительном объекте. Их доставили в полицию, сообщает в Telegram МВД. Действиям иностранцам дадут правовую оценку после процессуальной проверки.

Инцидент произошел на улице Старокубанской. Причиной драки стал спор из-за очередности использования подъемного крана. Полиция выявила нарушение в том числе миграционных законов.

Напомним, в июле СК возбудил дело о хулиганстве после массового дорожного конфликта в Екатеринбурге. Среди участников были мигранты.

Теги: мигранты, драка, иностранцы


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