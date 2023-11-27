В Краснодаре после драки задержали 100 мигрантов

В Краснодаре произошла массовая драка.

Ее участниками стали более 100 рабочих-иностранцев. Потасовка случилась на строительном объекте. Их доставили в полицию, сообщает в Telegram МВД. Действиям иностранцам дадут правовую оценку после процессуальной проверки.

Инцидент произошел на улице Старокубанской. Причиной драки стал спор из-за очередности использования подъемного крана. Полиция выявила нарушение в том числе миграционных законов.

Напомним, в июле СК возбудил дело о хулиганстве после массового дорожного конфликта в Екатеринбурге. Среди участников были мигранты.