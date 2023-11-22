Глава Колымы Сергей Носов запретил мигрантам управлять автобусами

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, запрещающий мигрантам управлять автобусами.

Указ опубликован на портале правовой информации. В приложении к документу перечислены пассажирские перевозки в такси и автобусах. Уволить уже работающих мигрантов следует в течение трех месяцев.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер запретил мигрантам работать в такси и общественном транспорте. Работать водителями городских, пригородных и междугородных автобусов, а также такси, и оказывать услуги по "аренде автомобиля с водителем" будет запрещено иностранцам, которые трудятся на Южном Урале по патенту — т.е. официальному разрешению на работу для граждан ближнего (безвизового) зарубежья. Хозяйствующие субъекты должны привести численность иностранных работников в соответствие с постановлением до 1 марта 2024 г. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.