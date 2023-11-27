Минсельхоз: существенного роста цен на продукты не ожидается

Министерство сельского хозяйства России не ожидает существенного повышения цен на продукты питания.

Как заявили в ведомстве, рост цен к Новому году является традиционным. Это связано с увеличением спроса на продукты питания.

"Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний", – отметили в Минсельхозе, сообщает РИА "Новости".

Напомним, почти каждый пятый россиянин (19%) планирует начать экономить на продуктах и товарах первой необходимости. Наиболее популярным способом экономии россияне называют покупку товаров по скидкам и акциям.