23 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В России хлеб за год стал дороже на 5%

В России цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки за год в ноябре выросли в пределах официальной инфляции — на 5%.

Об этом заявили в "Руспродсоюзе". В ноябре 2022 года средняя стоимость хлеба составляла 85,07 руб./кг, в этом году — 89,3 руб./кг. При этом за последний месяц рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3% с 88,12 руб./кг в октябре.

Стоимость хлеба из ржаной муки за год выросла на 5,7%, с 69,93 руб./кг до 73,92 руб./кг — на 1,5% за месяц.

В "Руспродсоюзе" отметили, что продукция подорожала из-за роста составляющих себестоимости: логистики, роста заработных плат, удорожание сервисного обслуживания оборудования и запчастей. Так, только увеличение тарифов транспортных компаний составило 35% с начала года. Также на 25–30% выросли расходы на персонал для предприятий, сообщают "Известия".

Напомним, почти каждый пятый россиянин (19%) планирует начать экономить на продуктах и товарах первой необходимости. Наиболее популярным способом экономии россияне называют покупку товаров по скидкам и акциям.

Теги: хлеб, продукты, инфляция


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Ранее 16.08.2023 19:50 Мск Каждый пятый россиянин решил экономить на еде

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