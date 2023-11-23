В России хлеб за год стал дороже на 5%

В России цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки за год в ноябре выросли в пределах официальной инфляции — на 5%.

Об этом заявили в "Руспродсоюзе". В ноябре 2022 года средняя стоимость хлеба составляла 85,07 руб./кг, в этом году — 89,3 руб./кг. При этом за последний месяц рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3% с 88,12 руб./кг в октябре.

Стоимость хлеба из ржаной муки за год выросла на 5,7%, с 69,93 руб./кг до 73,92 руб./кг — на 1,5% за месяц.

В "Руспродсоюзе" отметили, что продукция подорожала из-за роста составляющих себестоимости: логистики, роста заработных плат, удорожание сервисного обслуживания оборудования и запчастей. Так, только увеличение тарифов транспортных компаний составило 35% с начала года. Также на 25–30% выросли расходы на персонал для предприятий, сообщают "Известия".

Напомним, почти каждый пятый россиянин (19%) планирует начать экономить на продуктах и товарах первой необходимости. Наиболее популярным способом экономии россияне называют покупку товаров по скидкам и акциям.