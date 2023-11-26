В Крыму объявили завтрашний день выходным из-за шторма

В связи с погодными условиями 27 ноября, понедельник, в Республике Крым объявлен выходным днем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент Накануне.RU.

В Крыму создан оперативный штаб. Все члены правительства находятся на прямой связи, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее власти Евпатории сообщили о подтоплении домов на ул. Симферопольской. Жители были эвакуированы. Их заселяют в санаторий Гагарин. В связи с неблагоприятными условиями могут возникать перебои с электричеством.

В МЧС России сообщили, что направили в Евпаторию аэромобильную группировку. Из-за непогоды частично подтоплены пять частных домов на Симферопольской улице. Эвакуированы 11 человек, из них шесть детей.

На место следуют 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами, двумя мотопомпами МЧС России. В готовность приведены два пункта временного размещения.

Перекрыт участок автодороги Евпатория-Саки, на участке от 44 до 54 километра. Объехать можно через села Вересаево, Рунное, Охотниковое, Лесное Сакского района.