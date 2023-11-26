Из Евпатории эвакуируют людей из-за шторма

На Крым обрушился ураганный ветер. Из-за непогоды подтопило домовладения у побережья Евпатории, передает корреспондент Накануне.RU.

Спасатели эвакуируют семьи.

"Ситуация тяжелая. Подтоплена улица Симферопольская. Оттуда идет эвакуация семей, которые обратились к помощи. Несколько пансионатов и санаториев согласились принять людей. Пострадавших нет", — сообщила глава администрации города Елена Демидова.

Всего по данным властей эвакуировано порядка 150 человек. 100 - размещены в гостиницах, 50 - у родственников.

В городе работают все бригады муниципальных предприятий для ликвидации последствий шторма.

Полностью закрыта дорога Саки - Евпатория. Ограничено движение автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги Симферополь- Евпатория, на участке от Прибрежного до Евпаториив связи с подтоплением. Движение осуществляется в соответствии со схемой объезда. Просим участников дорожного движения руководствоваться этой информацией при выборе маршрута.