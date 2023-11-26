27 Ноября 2023
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Происшествия Крым
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Из Евпатории эвакуируют людей из-за шторма

На Крым обрушился ураганный ветер. Из-за непогоды подтопило домовладения у побережья Евпатории, передает корреспондент Накануне.RU.

Спасатели эвакуируют семьи.

"Ситуация тяжелая. Подтоплена улица Симферопольская. Оттуда идет эвакуация семей, которые обратились к помощи. Несколько пансионатов и санаториев согласились принять людей. Пострадавших нет", — сообщила глава администрации города Елена Демидова.

Всего по данным властей эвакуировано порядка 150 человек. 100 - размещены в гостиницах, 50 - у родственников.

В городе работают все бригады муниципальных предприятий для ликвидации последствий шторма.

Полностью закрыта дорога Саки - Евпатория. Ограничено движение автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги Симферополь- Евпатория, на участке от Прибрежного до Евпаториив связи с подтоплением. Движение осуществляется в соответствии со схемой объезда. Просим участников дорожного движения руководствоваться этой информацией при выборе маршрута.

Теги: шторм, Евпатория, эвакуация, Крым


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Развитие сюжета:

Ранее 26.11.2023 21:34 Мск В Крыму объявили завтрашний день выходным из-за шторма

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