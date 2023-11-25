Мэр Пензы призвал повременить с памятными досками бойцам СВО на школах

Мэр Пензы Александр Басенко призвал перестать устанавливать мемориальные доски участникам спецоперации на школах.

Градоначальник заявил, что необходимо позаботиться о детской психике и не создавать на зданиях школ "некрополи".

"Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся. А нам работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу", — сказал Басенко в ходе сессии Гордумы.

Мэр предложил дождаться завершения СВО и перечислить всех героев на одной доске, сообщает "ПензаИнформ".

Напомним, в новые школьные учебники по истории для старшеклассников добавили раздел о спецоперации. Книги поступили в образовательные учреждения 1 сентября. В учебнике есть объяснение причин начала спецоперации, а также информация о вхождении в состав России новых субъектов.

Начальник управления делами президента Владислав Кононов пояснил, что новое пособие — это "не просто учебник по какому-то предмету, а инструмент защиты наших традиций", поэтому редколлегия при составлении материала опиралась на ряд принципов — например, принцип "исторического суверенитета".