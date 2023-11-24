В псковской семье, где троих детей нашли мертвыми, воспитывали еще двоих

В многодетной семье из Псковской области, где были найдены мертвыми трое детей, включая младенца, воспитывались еще два ребенка, их дальнейшая судьба контролируется уполномоченным по правам ребенка в регионе, сообщают РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена в Псковской области Наталию Соколову.

Напомним, трое детей, включая младенца, найдены мертвыми в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района области. Убиты 8-летняя девочки и двое мальчиков 2019 и 2023 г.р.

В убийстве подозревается мать. 34-летняя женщина задержана, решается вопрос о мере пресечения. Возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более малолетних" и "убийство малолетнего".

Ранее сообщалось, что прокуратура настаивает на принудительном лечении жительницы Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве своих троих детей. Напомним, трагедия произошла в конце декабря прошлого года. По версии следствия, мать убила своих детей. Женщина посчитала, что якобы "наступил Апокалипсис, в городах много бесов", и бесы, как она полагала, "вселились" в троих ее чад.