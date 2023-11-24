Трое детей найдены мертвыми в Псковской области, задержана их мать

В Псковской области мать подозревается в убийстве троих своих детей. 34-летняя женщина задержана, решается вопрос о мере пресечения, сообщает СУ СКР по региону.

Трое детей, включая младенца, найдены мертвыми в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района области.

Ведомство уточняется, что убиты 8-летняя девочки и двое мальчиков 2019 и 2023 г.р.

Возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более малолетних" и "убийство малолетнего".

Ранее сообщалось, что прокуратура настаивает на принудительном лечении жительницы Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве своих троих детей. Напомним, трагедия произошла в конце декабря прошлого года. По версии следствия, мать убила своих детей. Женщина посчитала, что якобы "наступил Апокалипсис, в городах много бесов", и бесы, как она полагала, "вселились" в троих ее чад.