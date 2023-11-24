В Югорске двое подростков избили мальчика

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении малолетнего в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

22 ноября в Югорске, вечером, на перекрестке ул. Магистральная – Сахарова двое подростков без всяких причин набросились на 12-летнего мальчика и избили его. Следственными органами СК России по ХМАО-Югре по данному происшествию проводится процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.