Baza: На складе Wildberries в Электростали сотрудникам вручают повестки

В Электростали (Московская область) ОМОН провел рейд на складе Wildberries, сообщает Baza.

По данным Telegram-канале, представителей Росгвардии в первую очередь интересовали нелегальные мигранты и те, кто недавно получил российское гражданство.

По словам сотрудников, некоторым вручают повестки в военкомат.

Ранее сообщалось, что в Воронеже около 50 посетителей ресторана азербайджанской кухни "Форт" получили повестки. Силовики нагрянули в заведение прямо во время банкета.

Напомним, вопрос о военном учете лиц, получивших гражданство, получил широкий резонанс. По мнению ряда политиков, иностранцы, получившие российское гражданство, часто не спешат вставать на воинский учет и пользуются правами, но не обязанностями, которые дает гражданство.