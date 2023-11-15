В Воронеже 50 посетителям азербайджанского ресторана вручили повестки

В Воронеже около 50 посетителей ресторана азербайджанской кухни "Форт" получили повестки. Силовики нагрянули в заведение прямо во время банкета, пишет "Коммерсантъ".

По данным источников издания, повестки были вручены гражданам России, которые недавно получили гражданство, но не встали на воинский учет. Их пригласили для сверки данных в военкомат.

В октябре сообщалось, что 22 уголовных дела возбуждено в Москве по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство РФ.

Ранее вопрос о военном учете лиц, получивших гражданство, получил широкий резонанс. По мнению ряда политиков, иностранцы, получившие российское гражданство, часто не спешат вставать на воинский учет и пользуются правами, но не обязанностями, которые дает гражданство.