24 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутат ГД призвала проверять заключенных до отправки на СВО и помилования

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что существуют статьи Уголовного кодекса, по которым не может быть срока давности и права на помилование даже путем участия в СВО. При подписании заключенными контрактов необходимо внимательно проверять, за что именно они несут наказание, подчеркнула парламентарий.

"Я разделяю тревогу людей, когда на свободу выходят жесточайшие преступники и начинают геройствовать", - сказал Останина в комментарии "Ленте.ру".

Она считает, что далеко не каждый человек имеет право на искупление вины путем участия в СВО. Останина напомнила, что когда решался вопрос о мобилизации осужденных, речь шла о запрете на привлечение в любой форме тех, кто осужден по статьям о педофилии и другие "злостные" преступления.

"[Странно, что искупить свою вину получил право] человек, осужденный за каннибализм [Денис Горин]", - добавила депутат.

Политик также призвала тщательно контролировать осужденного после возвращения в общество, чтобы убедиться в том, что человек не принесет вреда окружающим и способен социализироваться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о помиловании Сергея Хаджикурбанова — организатора убийства журналистки Анны Политковской. По его словам, существует определенная практика помилования, которая реализуется. В ней "есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела", добавил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что осужденные, которые получают помилование за участие в специальной военной операции, "искупают кровью свое преступление на поле боя". Так он ответил на вопрос о жителе Кемерова Владиславе Канюсе, который был осужден за убийство студентки Веры Пехтелевой, но амнистирован.

Теги: останина, заключенные, сво, помилование


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