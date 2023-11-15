В Кремле прокомментировали помилование фигуранта дела Политковской за участие в СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о помиловании Сергея Хаджикурбанова — организатора убийства журналистки Анны Политковской.

По словам Пескова, существует определенная практика, которая реализуется, в ней "никаких исключений нет". Об этом сообщает РИА Новости.

"Точнее есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела", - заявил Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что участники таких резонансных дел не должны попадать под процедуру помилования за участие в СВО.

Ранее информацию о том, что бывший оперативник УБОП воюет в зоне спецоперации, подтвердил его адвокат Алексей Михальчик. По его словам, Хаджикурбанов заключил контракт, после чего был помилован.

На прошлой неделе Песков заявил, что осужденные, которые получают помилование за участие в специальной военной операции, "искупают кровью свое преступление на поле боя". Так он ответил на вопрос о жителе Кемерова Владиславе Канюсе, который был осужден за убийство студентки Веры Пехтелевой, но амнистирован.