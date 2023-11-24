В Москве арестованы двое мужчин после избиения подростков палками

В Москве Тимирязевский районный суд арестовал на два месяца 59-летнего Александра Герасименко и 36-летнего Далера Бабаджанова.

Они проходят по делу об избиении подростков, сообщает пресс-служба суда. Им предъявлено обвинение в хулигантстве с применением оружия, совершенное группой лиц.

По данным московской прокуратуры, 19 ноября во дворе жилого дома на Базовской улице злоумышленники подошли к группе несовершеннолетних и заставили их встать на колени, после чего стали наносить им удары палкой. Одному из подростков мужчины демонстрировали нож и угрожали. Обвиняемые не признали вину.

На видео, которое обнародовал Telegram-канал Mash, видно, что мужчины подошли к группе ребят и пытались заставить их встать на колени за то, что они стучали в дверь и убегали.