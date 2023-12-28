Страховки для электросамокатов в России хотят сделать обязательными

В настоящее время в России при аренде электросамоката пользователь может добровольно приобрести страховку и выбрать уровень защиты.

Как считает глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, такие полисы должны стать обязательными. "Такие предложения уже обсуждались в этом году, и дискуссия продолжится в следующем. Конечно, такие полисы будут дешевые, но по аналогии с ОСАГО позволят защитить граждан", — заявил он.

Отмечается, что многие операторы начали предлагать клиентам застраховать свою жизнь или ответственность на случай аварии. При аренде электросамокатов у людей появился выбор полисов. Теперь пользователь может самостоятельно определить уровень защиты и, например, лимит по сумме, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что девять месяцев 2023 года в России произошло 2647 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) - электросамокатов и т.п. Это более чем в три раза больше, чем годом ранее. Такие цифры были озвучены на круглом столе в Совете Федерации, посвященном этой проблеме.