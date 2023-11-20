В Краснодаре завели дело из-за наезда подростков на электросамокате на коляску с ребенком

В Краснодаре возбудили уголовное дело после наезда подростков, перемещавшихся на электросамокате, на коляску, в которой находился маленький ребенок. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 18 ноября в коляску, где сидел мальчик 2022 года рождения, врезались две несовершеннолетние девушки, которые ехали на одном электросамокате. Мама ребенка вызвала скорую, его госпитализировали с ушибами мягких тканей.

Подростков, которые скрылись с места преступления, ищут. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуги ненадлежащего качества, не отвечающей требованиям безопасности здоровью потребителей).

Ранее группа депутатов Госдумы выступила с инициативой ввести административную и уголовную ответственность для водителей электросамокатов в связи с резким ростом ДТП с их участием и количества пострадавших.

Также сообщалось, что Правительство России поддержало законопроект сенатора Артема Шейкина о водительских штрафах для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).