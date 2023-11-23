Курганский митрополит предложил частным клиникам добровольно отказаться от проведения абортов

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил предложил властям Курганской области меры для повышения рождаемости и профилактике абортов. Как сообщает пресс-служба Курганской епархии, инициативы он озвучил на встрече с заместителем губернатора по социальной политике Натальей Кириловой.

Владыка предложил главе региона рассмотреть ряд мер, направленных на стимулирование рождаемости и профилактику абортов. Среди них:

введение ежегодной губернаторской премии "За сохранение жизни", вручаемой лучшим врачам акушерам-гинекологам региона, способствовавшим рождению наибольшего количества детей;

открытие в вузах групп кратковременного пребывания детей, комнат матери и ребенка, комнат для кормления;

введение денежных выплат (свадебных сертификатов) на проведение свадебного торжества для молодоженов, вступающих в брак до 25 лет, в случае если один из супругов является студентом (учащимся, курсантом) и впервые вступает в брак.

Также митрополит Даниил предложил несколько мер для предотвращения абортов, среди которых - добровольный отказ коммерческих клиник от их проведения. Кирилова отметила, что большинство частных клиник Курганской области уже добровольно отказались от этого.

Священнослужитель также предложил ввести правило, согласно которому аборт по желанию женщины может быть проведен только после проведения УЗИ с демонстрацией матери сердцебиения плода. Также, по его мнению, до совершения аборта женщина должна пройти обязательную консультацию психолога.

Напомним, дискуссия об абортах резко обострилась в последние недели. Власти все более явно выказывают намерение уменьшить количество абортов и повысить рождаемость. В самой Курганской области студенткам уже пообещали перевод на "бюджет" в случае рождения ребенка.