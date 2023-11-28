28 Ноября 2023
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Фото: anarchofeminism.noblogs.org

В Мордовии большинство частных клиник передумали делать аборты после встреч с властями

Власти Мордовии направляли обращения, приглашали и проводили беседы с руководством частных клиник республики о проведении абортов.

В результате 10 из 18 коммерческих организаций отказались от предоставления такой услуги, заявил глава Мордовии Артем Здунов. "У нас 10 из 18 частных клиник, которые имеют лицензию [на проведение абортов], добровольно от этого отказались",— сказал он, сообщает ТАСС.

Ранее курганский митрополит предложил частным клиникам добровольно отказаться от проведения абортов.

Теги: Мордовия, аборты, беременность


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Ранее 23.11.2023 10:15 Мск Курганский митрополит предложил частным клиникам добровольно отказаться от проведения абортов

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