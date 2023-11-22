Депутаты Тюменской облдумы в первом чтении приняли главный финансовый документ региона

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании приняли в первом чтении проект областного бюджета на 2024 год и плановый 2025 и 2026 годы, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, в 2024 году доходы составят 242,7 млрд руб., расходы — 286,3 млрд руб., дефицит — 43,6 млрд руб. В 2025 году параметры бюджета планируют следующие: доходы — 245,6 млрд руб., расходы — 281,7 млрд руб., дефицит — 36,1 млрд руб. В 2026 году доходы — 245,9 млрд руб., расходы — 281,5 млрд руб., дефицит — 35,6 млрд руб.

Для покрытия дефицита власти намерены задействовать остатки средств областного бюджета, кредиты в банках и размещение облигаций, бюджетные кредиты из федерального бюджета на инфраструктурные проекты.

Проект был принят большинством голосов. 40 человек поддержали проект, четверо выступили против.

Во втором чтении проект рассмотрят завтра.