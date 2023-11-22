Сенатор Клишас дал свою оценку идее Бастрыкина о том, чтобы закрепить в Конституции идеологию

22 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В России
Фото: Накануне.RU

Сенатор Клишас дал свою оценку идее Бастрыкина о том, чтобы закрепить в Конституции идеологию

Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас полагает, что дискуссия о Конституции и содержании ее положений является полезной, пробуждающей интерес граждан страны и общественных институтов к Основному закону Российского государства. Вместе с тем, нынешняя редакция "уже соответствует запросам общества".

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на конференции "Державинские чтения" выразил мнение, что следует продолжать работу над Конституцией, прописать в ней понятие государственной идеологии и цели российского общества.

Клишас же напомнил, что Конституция не запрещает идеологию, в России признается "идеологическое многообразие" (ч. 1 ст. 13). И в статье 13 Конституции обозначены основы конституционного строя, положения этой статьи могут быть изменены только при принятии новой Конституции (ст. 135). А положение о том, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной" (ч. 2 ст. 13), направлено на поддержание политического многообразия и многопартийности (ч. 3 ст. 13), а не на запрет идеологии как таковой, добавил сенатор.

Также он указал, что многие положения самой Конституции содержат идеологические основы: "Россия – светское государство" (ч. 1 ст. 14), "Россия – социальное государство" (ч. 1 ст 7), "человек, его права и свободы являются высшей ценностью" (ст. 2), "признание исторически сложившегося государственного единства" (ч. 2 ст. 67') и многие другие.

"Конституция – акт прямого действия, живой документ, а не памятник, и может быть изменена при наличии общественного запроса. Конституция, сохраняя стабильность регулирования важнейших вопросов жизни общества и государства должна реагировать на общественный запрос, именно такой подход стал основой для конституционной реформы 2020 г. Текст Конституции в редакции 2020 г. соответствует современным запросам общества и граждан", – написал Клишас в своем telegram-канале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Бастрыкина прописать в Конституции госидеологию, отметил, что это мнение авторитетного человека, но в Кремле пока нет "специальной позиции на этот счет", так как это "достаточно новое заявление".

Теги: Андрей Клишас, сенатор, Александр Бастрыкин, Конституция, идология


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети