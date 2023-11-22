Сенатор Клишас дал свою оценку идее Бастрыкина о том, чтобы закрепить в Конституции идеологию

Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас полагает, что дискуссия о Конституции и содержании ее положений является полезной, пробуждающей интерес граждан страны и общественных институтов к Основному закону Российского государства. Вместе с тем, нынешняя редакция "уже соответствует запросам общества".

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на конференции "Державинские чтения" выразил мнение, что следует продолжать работу над Конституцией, прописать в ней понятие государственной идеологии и цели российского общества.

Клишас же напомнил, что Конституция не запрещает идеологию, в России признается "идеологическое многообразие" (ч. 1 ст. 13). И в статье 13 Конституции обозначены основы конституционного строя, положения этой статьи могут быть изменены только при принятии новой Конституции (ст. 135). А положение о том, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной" (ч. 2 ст. 13), направлено на поддержание политического многообразия и многопартийности (ч. 3 ст. 13), а не на запрет идеологии как таковой, добавил сенатор.

Также он указал, что многие положения самой Конституции содержат идеологические основы: "Россия – светское государство" (ч. 1 ст. 14), "Россия – социальное государство" (ч. 1 ст 7), "человек, его права и свободы являются высшей ценностью" (ст. 2), "признание исторически сложившегося государственного единства" (ч. 2 ст. 67') и многие другие.

"Конституция – акт прямого действия, живой документ, а не памятник, и может быть изменена при наличии общественного запроса. Конституция, сохраняя стабильность регулирования важнейших вопросов жизни общества и государства должна реагировать на общественный запрос, именно такой подход стал основой для конституционной реформы 2020 г. Текст Конституции в редакции 2020 г. соответствует современным запросам общества и граждан", – написал Клишас в своем telegram-канале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Бастрыкина прописать в Конституции госидеологию, отметил, что это мнение авторитетного человека, но в Кремле пока нет "специальной позиции на этот счет", так как это "достаточно новое заявление".