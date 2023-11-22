Песков: В Кремле нет позиции по вопросу внесения госидеологии в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина прописать в Конституции госидеологию.

По словам Пескова, это мнение авторитетного человека, но в Кремле пока нет "специальной позиции на этот счет", так как это "достаточно новое заявление".

Представитель Кремля отметил, что от президента не было никаких решений на этот счет.

Песков добавил, что никаких актов, которые бы противоречили Конституции, в заявлении Бастрыкина нет, сообщает РИА Новости.

Ранее глава СКР заявил, что работа над Конституцией должна быть продолжена, это должна быть "неспешная работа". По его мнению, необходимо "сформулировать государственную идеологию и цели российского общества", а после — "закрепить ее в Конституции".

В мае глава Минюста России Константин Чуйченко заявил о необходимости "решить вопрос" с положением Конституции России о запрете государственной идеологии. Он напомнил, что эта статья пришла на смену статьи 6 Конституции СССР (о том, что руководящей и направляющей силой, ядром политической системы, является Компартия СССР). Это, по его словам, частично объясняет появление в Конституции России запрета на идеологию.