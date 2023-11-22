В Госдуме заявили, что у молодых исследователей нет никаких стимулов

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева предложила выплачивать за ученую степень кандидатам наук по 50 тысяч рублей, а докторам наук – по 100 тысяч в месяц. По ее мнению, может быть, хоть это привлечет в науку молодежь и повысит процент тех, кто защищает диссертации. Сейчас этот процент низкий.

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Как рассказала она изданию "Абзац", у молодежи нет стимулов идти в науку. Аспирантуру заканчивает лишь половина поступивших. А из тех, кто заканчивает, только 10% защищают диссертацию в срок, еще до 20% - в течение нескольких лет. В советское время получение ученой степени практически удваивало зарплату. Сейчас же это почти ничего не дает. Поэтому куда выгоднее уходить в бизнес или ИТ-отрасль.

"Аспирантура, которой мы так гордимся, работает вхолостую",- заявила Дмитриева.

Недавно РАН представила доклад, из которого следует, что молодые исследователи не видят перспектив в науке. Молодежь удается поначалу привлечь, но удержать - нет.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев говорит, что в Институте прикладной математики, где рассчитывали "Луну-25", зарплата старшего научного сотрудника 27 тыс. рублей. В этих условиях о развитии науки можно забыть.