22 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Моор поручил своему заместителю составить прогноз наиболее востребованных профессий в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время оглашения послания поручил своему заместителю Алексею Райдеру составить прогноз наиболее востребованных профессий в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время послания глава региона затронул тему образования. Во-первых, он отметил, что в Тюменской области 100% доступность дошкольного образования. За последние пять лет построено и реконструировано более 30 детских садов, в следующие три года будут добавлены еще 12. Такими же активными темпами строятся и обновляются школы.

Глава региона отметил, что высокие результаты по всем видам функциональной грамотности показали 69% тюменских школьников, по стране в целом - 47%. Ежемесячно после жесткого отбора десятки школьников включаются в интенсивные профильные программы образовательного центра "Сириус". Почти по всем предметам вырос средний балл ЕГЭ и сегмент отличных оценок. Всего было 63 стобалльника, что на 11 больше, чем в прошлом году. Все они получили денежное вознаграждение от губернатора Тюменской области.

Разными темпами, поступательно развиваются университеты. Реализуется проект межвузовского кампуса, который обеспечит им новый рывок вперед.

При этом Моор призвал сконцентрировать внимание на среднем профессиональном образовании.

Говоря о дефиците кадров, глава региона отметил, что власти региона готовятся к новой демографической волне. По этой причине в течение трех лет власти выделят средства на создание трех тысяч дополнительных мест в колледжах, техникумах и вузах региона.

"Я одобряю выбор тех школьников и их родителей, которые идут в профессиональное образование. Молодцы! Но в области уже сейчас не хватает мощности системы СПО. Правительством области уже предусмотрены средства на создание в ближайшие три года 3 000 дополнительных мест. Но эту задачу бессмысленно решать вслепую, без внятного запроса со стороны будущих работодателей", - заявил Моор.

Теги: Александр Моор, дефицит кадров, профессии, среднее образование


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