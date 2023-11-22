Минобороны сообщило об уничтожении четырех безэкипажных катеров в Черном море
В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщает Минобороны России в Telegram-канале.
По данным ведомства, катера следовали в направлении Крымского полуострова.
Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников над территорией Крыма.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА попытались атаковать нефтебазу в Феодосии. Военнослужащие сбили дроны из стрелкового оружия.