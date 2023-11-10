Baza: Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Феодосии

Украинские БПЛА попытались атаковать нефтебазу в Феодосии, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, минувшей ночью два беспилотника самолетного типа попытались атаковать Морской нефтяной терминал. Военнослужащие сбили дроны из стрелкового оружия.

Как пишет Baza, один из беспилотников взорвался в воздухе, его обломки упали в поле. Второй дрон упал на территории нефтебазы и сдетонировал, повредив конструкцию здания одной из электроподстанций.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 10 ноября силами ПВО два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Крыма. Еще один украинский беспилотник уничтожен над Тульской областью.

7 ноября в Севастополе во время беспилотной атаки пострадал мужчина – во дворе его дома в Орловке упали осколки сбитого ПВО снаряда. Всего, по данным городских властей, в результате атаки силами ПВО было сбито пять БПЛА.