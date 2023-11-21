21 Ноября 2023
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Фото: Reuters/Ints Kalnins

В Финляндии приостановили проект о закрытии границы с Россией

Заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пумалайнен приостановил проект об ужесточении ограничений на границе с РФ, сообщает газета Helsingin Sanomat.

"Заместитель канцлера юстиции оценил представленные сегодня проект решения (по ограничениям на границе), проект меморандума и конфиденциальный меморандум с точки зрения контроля за законностью. Исходя из документов, правовые основания для дальнейшей подготовки решения с предлагаемым содержанием отсутствуют", - цитируют РИА Новости финское СМИ.

Сообщается что представленный правительством законопроект о дальнейшем ужесточении перемещения на границе с Россией не давал достаточных гарантий того, что принятое решение сохранит реальную и эффективную возможность обращения за международной защитой, гарантированную конституцией, законодательством ЕС, ЕСПЧ и другими документами по правам человека.

Напомним, ранее Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией – перейти границу можно только на КПП на севере страны, популярные южные переходы закрыты. На четыре закрытых КПП приходилась большая часть трафика между двумя странами, в том числе до 90% проездов машин.

Сообщалось также, что Финляндия в ночь на среду может закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией. Такое решение может быть принято из-за неконтролируемого притока беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.

Теги: финляндия, кпп


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