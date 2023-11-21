В "Аэрофлоте" объяснили, почему "Победа" больше не будет сама чинить туалеты в самолетах

21 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России Москва
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

В "Аэрофлоте" объяснили, почему "Победа" больше не будет сама чинить туалеты в самолетах

"Аэрофлот" объяснил отзыв сертификата разработчика у авиакомпании "Победа". Напомним, ранее стало известно о приостановлении действия сертификата, согласно которому "Победа" могла разрабатывать компоненты II и III класса для самолетов транспортной категории: надписи и трафареты, цветовые схемы и маркировки, бытовое и аварийно-спасательное оборудование в кабине экипажа, пассажирском салоне, на кухне и в туалете самолета. Действие сертификата остановлено с 10 ноября.

"В рамках реализации стратегии развития деятельности по поддержанию летной годности воздушных судов группы "Аэрофлот" принято решение о концентрации компетенций разработчика (сертификат ФАП-21J) на базе департамента развития конструкторских решений ПАО "Аэрофлот". В связи с этим авиакомпания "Победа" отозвала свой сертификат ФАП-21J. При этом сертификат "Аэрофлот Техникс" будет сохранен для обеспечения повседневной работы компании и решения несложных задач, а также развития направления по производству альтернативных комплектующих изделий (класса 3Б)", - цитирует РИА Новости заявление "Аэрофлота".

Такими сертификатами с 2022 года владеют несколько российских компаний - Аэрофлот, ЮТэйр-Инжиниринг (для вертолетов), S7, НордСтар, Волга-Днепр, заявку подавали "Уральские авиалинии". Сертификат означает, что структура и персонал предприятия удовлетворяют требованиям для разработки безопасной типовой конструкции. Сертификаты были выданы на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций.

Организация, претендующая на получения статуса разработчика модификации, должна иметь необходимые компетенции в качестве конструкторского бюро, выстроенную систему качества и безопасности полетов, конструкторскую и иную документацию, штат квалифицированных специалистов. Кроме того, нужно продемонстрировать материальную базу и ресурсы в объеме, достаточном для проведения той или иной модификации, выполнения расчетов, анализов, испытаний по разработанным им методикам.

Сертификат является бессрочным при условии, что разработчик обеспечивает непрерывное удовлетворение прописанным в нем условиям.

"Победа" - российская авиакомпания-лоукостер, дочернее предприятие группы "Аэрофлот - Российские авиалинии", базируется в московском аэропорту Внуково. Основана 16 сентября 2014 года взамен прекратившего полёты из-за санкций Европейского союза "Добролёта".

Теги: аэрофлот, победа, сертификат разработчика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}