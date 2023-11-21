В "Аэрофлоте" объяснили, почему "Победа" больше не будет сама чинить туалеты в самолетах

"Аэрофлот" объяснил отзыв сертификата разработчика у авиакомпании "Победа". Напомним, ранее стало известно о приостановлении действия сертификата, согласно которому "Победа" могла разрабатывать компоненты II и III класса для самолетов транспортной категории: надписи и трафареты, цветовые схемы и маркировки, бытовое и аварийно-спасательное оборудование в кабине экипажа, пассажирском салоне, на кухне и в туалете самолета. Действие сертификата остановлено с 10 ноября.

"В рамках реализации стратегии развития деятельности по поддержанию летной годности воздушных судов группы "Аэрофлот" принято решение о концентрации компетенций разработчика (сертификат ФАП-21J) на базе департамента развития конструкторских решений ПАО "Аэрофлот". В связи с этим авиакомпания "Победа" отозвала свой сертификат ФАП-21J. При этом сертификат "Аэрофлот Техникс" будет сохранен для обеспечения повседневной работы компании и решения несложных задач, а также развития направления по производству альтернативных комплектующих изделий (класса 3Б)", - цитирует РИА Новости заявление "Аэрофлота".

Такими сертификатами с 2022 года владеют несколько российских компаний - Аэрофлот, ЮТэйр-Инжиниринг (для вертолетов), S7, НордСтар, Волга-Днепр, заявку подавали "Уральские авиалинии". Сертификат означает, что структура и персонал предприятия удовлетворяют требованиям для разработки безопасной типовой конструкции. Сертификаты были выданы на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций.

Организация, претендующая на получения статуса разработчика модификации, должна иметь необходимые компетенции в качестве конструкторского бюро, выстроенную систему качества и безопасности полетов, конструкторскую и иную документацию, штат квалифицированных специалистов. Кроме того, нужно продемонстрировать материальную базу и ресурсы в объеме, достаточном для проведения той или иной модификации, выполнения расчетов, анализов, испытаний по разработанным им методикам.

Сертификат является бессрочным при условии, что разработчик обеспечивает непрерывное удовлетворение прописанным в нем условиям.

"Победа" - российская авиакомпания-лоукостер, дочернее предприятие группы "Аэрофлот - Российские авиалинии", базируется в московском аэропорту Внуково. Основана 16 сентября 2014 года взамен прекратившего полёты из-за санкций Европейского союза "Добролёта".