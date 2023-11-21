21 Ноября 2023
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Фото: YouTube-канал Запорожской епархии УПЦ

У запорожского митрополита ожидаются обыски

У митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки в ближайшее время может пройти обыск. Об этом он заявил на проповеди, видео которой размещено в соцсетях.
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Он сказал, что ничего не скрывает и говорит открыто. Его долг как архипастыря говорить о грехах, хотя бы власти и считали это разжиганием "религиозной розни". Спасать свою жизнь и бросить свою паству, как некоторые ему советуют, - на это он не пойдет.

"Это моя Родина. Здесь моя паства. Могу ли я позволить себе уехать? Я не имею на это права", - подчеркнул митрополит Лука.

Он пишет письма в разные международные организации, чтобы защитить Церковь от преследований, и это дает плоды. Так, видео американского журналиста Такера Карлсона, которому недавно написал иерарх, посмотрели десятки миллионов человек. В нем Карлсон рассказал, что украинский режим запретил православие на подконтрольной ему территории.

Иерарх отметил что его совесть чиста, но готов в тому, что СБУ подбросит ему какие-то материалы при обыске.

"Я уверен - "найдут", а потом растрезвонят об этом так, что будь здоров. Опыт наших собратьев-архиереев вы знаете", - сказал митрополит, имея в виду аресты митрополитов Ионафана, Феодосия и Павла.

Митрополит Лука известен как один из самых последовательных и твердых защитников канонического православия на Украине.

Напомним, митрополита Тульчиского и Брацлавского Ионафана режим посадил на пять лет в тюрьму, а наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и митрополита Черкасского и Каневского Феодосия держит под домашним арестом.

Теги: церковь, украина, обыск, УПЦ


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