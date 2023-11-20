Комиссия США по религиозной свободе возмущена преследованием Церкви на Украине

Комиссия США по международной религиозной свободе обратилась в госэтнополитики Украины из-за преследований Церкви. Но там заверили, что никого не преследуют.

Комиссия занимается рассмотрением возможных нарушений религиозной свободы за границей и дает рекомендации президенту, госсекретарю и Конгрессу.

Недавно популярный американский журналист и ведущий Такер Карлсон заявил о том, что украинский режим запрещает "целую христианскую конфессию".

"Правительство США при нескольких президентах эффективно финансировало убийства христиан в Сирии, и это продолжается по всему Ближнему Востоку и в Восточной Европе, на Украине. Самый очевидный пример: украинское правительство сейчас запретило целую христианскую конфессию", – сказал он.

Законопроект о запрете Церкви скоро будет рассматриваться в Раде во втором чтении. Как обещает советник Зеленского Михаил Подоляк, на Украине должны остаться только одни раскольники. Их лидер Сергей Думенко-Епифаний также заверяет, что все верующие рано или поздно окажутся в его организации, хотят они того или нет.