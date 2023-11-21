Выдачи ипотеки на строительство домов выросли в 2–3 раза

В России выдачи ипотечных кредитов на строительство частных домов осенью выросли в два-три раза.

Это связано с тем, что на их возведение разрешили брать льготные кредиты, а цены на данном рынке доступнее, чем на квартиры. Кроме того, повлияли эпидемия коронавируса и удаленка. Локдауны и переход на удаленный формат работы способствовали оттоку населения за город, где можно было находиться на свежем воздухе. Поэтому граждане всё чаще покупали и арендовали жилье в пригородах.

По данным "Сбера", за девять месяцев 2023-го объем выдач кредитов на ИЖС и загородную недвижимость составил 314,3 млрд руб.

Однако при покупке непроверенного участка возникают риски, вплоть до запрета на строительство. Кроме того, коттедж существенно дороже обслуживать.

Как заявила финансовый консультант Анна Ларина, из-за роста спроса на ИЖС есть риск, что цены в этом сегменте подскочат. Аналогичная ситуация произошла со стоимостью новостроек, сообщают "Известия".

Льготную ипотеку под 8% распространили на строительство частных домов в октябре 2021 года.