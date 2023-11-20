Лукашенко утвердил даты выборов в Совет Республики Национального собрания Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому, утверждены даты выборов в Совет Республики Национального собрания страны.

"Предусматривается проведение выборов в Палату представителей Национального собрания восьмого созыва и местные Советы депутатов двадцать девятого созыва в единый день голосования – 25 февраля 2024 г., а в Совет Республики Национального собрания восьмого созыва - 4 апреля 2024 г.", - цитирует документ пресс-служба Лукашенко.

Выдвижение кандидатов должно состояться не позднее 21 марта 2024 г.