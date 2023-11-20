20 Ноября 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тобольске пятеро заключенных устроили дебош в изоляторе временного содержания

В Тюменской области пятеро мужчин, арестованных за кражу, изнасилование, разбой и грабеж забаррикадировались в камере и устроили погром в изоляторе временного содержания в Тобольске, сообщает SHOT.

Накануне вечером арестанты разбили камеру видеонаблюдения и лампу, а затем свернули умывальник и подожгли мусор.

Дежурные изолятора заметили дым, начали его тушить через окно передачи пищи, поскольку подозреваемые не давали открыть двери. Позднее правоохранители смогли проникнуть внутрь камеры и скрутить дебоширов. При этом один из заключенных ударил себя заточкой по шее и был госпитализирован.

По данным канала, причиной дебоша стало то, что заключенным, этапированным на прошлой неделе из СИЗО №1, не понравились условия содержания в Тобольске. Теперь им грозят новые уголовные дела и дополнительные сроки.

Теги: заключенные, СИЗО, арест, дебош, погром


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