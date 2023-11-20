20 Ноября 2023
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Фото: Алексей Севастьянов

В прокуратуре подтвердили информацию о бунте заключенных в СИЗО Тобольска

Прокуратура проводит проверку по факту бунта заключенных в изоляторе временного содержания Тобольска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, вечером 19 ноября, из-за несогласия с правилами внутреннего распорядка и условиями пребывания в изоляторе, следственно-арестованные повредили имущество в камере и устроили поджог.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторе. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее стало известно, что дебош устроили пятеро мужчин, арестованных за кражу, изнасилование, разбой и грабеж. Они забаррикадировались в камере и устроили погром: разбили камеру видеонаблюдения и лампу, а затем свернули умывальник и подожгли мусор. Сообщается, что арестанты мешали тушить пожар сотрудникам полиции. Когда те все же смогли проникнуть в камеру, один из заключенных ударил себя заточкой по шее и был госпитализирован.

Теги: заключенные, СИЗО, арест, дебош, погром


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Ранее 20.11.2023 10:12 Мск В Тобольске пятеро заключенных устроили дебош в изоляторе временного содержания

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