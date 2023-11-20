Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Электростали

Средства ПВО в Электростали отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, написал он в своем телеграм-канале.

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Накануне в Богородском городском округе система ПВО пресекла попытку атаки беспилотника на Москву.

Напомним, 1 сентября Собянин сообщил о том, что Москва по заказу Министерства обороны РФ строит новые объекты противовоздушной обороны. Их возводили в конце лета на ради защиты от беспилотных летательных аппаратов. Глава города указал на очень быстрое строительство таких объектов.