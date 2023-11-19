Беспилотник попытался атаковать Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что сегодня ночью в Богородском городском округе система противовоздушной обороны пресекла попытку атаки беспилотника на Москву.

Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы, написал Собянин в своем telegram-канале.

Напомним, 1 сентября Собянин сообщил о том, что Москва по заказу Министерства обороны РФ строит новые объекты противовоздушной обороны. Их возводили в конце лета на ради защиты от беспилотных летательных аппаратов. Глава города указал на очень быстрое строительство таких объектов.

С начала СВО беспилотники атаковали российскую территорию по меньшей мере 511 раз – это те случаи, когда об атаках сообщали власти регионов. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 г., были атакованы сразу семь регионов.