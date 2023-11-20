Стоимость новогоднего стола за год увеличилась на 9,17%

В России стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год увеличилась на 9,17%.

Как сообщил заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, семья из четырех человек может отдать на праздничный стол около 5,5 тыс. руб., тогда как в прошлом году – 4 тыс. 994 руб.

Стандартный набор блюд на Новый год включает салат оливье, селедку под шубой, горячее и бутерброды с красной икрой. Многие граждане делают сырные и колбасные нарезки, покупают мандарины и шампанское. В ассоциации отметили, что также некоторые россияне с детьми приобретают к новогоднему столу торты и конфеты, сообщают "Известия".

Тем временем, средняя стоимость смартфона в декабре текущего года составит около 26–27 тыс. руб. Это на 15–20% выше по сравнению с декабрем 2022 года.