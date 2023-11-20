20 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Новогодние цены на смартфоны будут на 15–20% выше прошлогодних

Средняя стоимость смартфона в декабре текущего года составит около 26–27 тыс. руб.

Как заявили представители одного из крупных дистрибуторов электроники – Wildberries – и операторов Tele2 и "Билайн", это на 15–20% выше по сравнению с декабрем 2022 года. Основная причина подорожания – рост курсов валют.

В прошлом декабре средняя цена гаджетов была на уровне 21 тыс. руб. Средний показатель вырастет за счет цен на iPhone 15 и складные смартфоны, вышедшие в текущем году.

После привычного праздничного ажиотажа цены на ряд устройств могут снизиться, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Phone до сих пор является лидером рынка России по продажам в денежном выражении. С января по сентябрь текущего года доля выручки за гаджеты осталась на уровне аналогичного периода 2022 года — 33%.

Теги: смартфоны, электроника


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