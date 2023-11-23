Ингредиенты для "Селедки под шубой" и "Оливье" стали дороже на 4% и 6%

В России за год ингредиенты для салатов "Селедка под шубой" и "Оливье" стали дороже на 4% и 6% соответственно.

Больше всего подорожали морковь и куриные яйца - более чем 20%. Цены на майонез и картофель сократились, следует из данных Росстата. При этом по многим продуктам отпускные цены сегодня ниже или на уровне тех, которые были годом ранее, заявили в Минсельхозе.

Стоимость продуктов для "Селедки под шубой" выросла на 4%, до 782 руб. Речь идет о сельди (стоимость не изменилась), куриных яйцах (+24%), майонезе (–1%), картофеле (–7%), репчатом луке (+12%), свекле (+24%) и моркови (+27%).

Общая стоимость ингредиентов для "Оливье"выросла на 6%, до 1,2 тыс. руб. Это вареная колбаса (+6%), горошек (+6%), куриные яйца (+24%), майонез (–1%), картофель (–7%), репчатый лук (+12%) и морковь (+27%), сообщают "Известия".

Напомним, в России стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год увеличилась на 9,17%.