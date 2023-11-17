В ФАДН заявили о снижении в России количества казаков

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН) Игорь Баринов заявил, что в России снижается количество казаков.

Сейчас по сравнению с 2022 г. оно сократилось почти на 9 тыс. человек, приводит ТАСС слова Баринова, сказанные на пленарном заседании Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество".

Казачество играет свою роль, например, в государственной жизни страны. В 2022 г. стало известно, что казаки помогут новым регионам России с интеграцией.

"Президентом России перед нами поставлена важнейшая задача по интеграции новых субъектов. Привлекая ресурсы российского казачества, мы сможем ускорить процесс вхождения присоединённых территорий и граждан, проживающих там, в правовое, социальное и культурное пространство нашей страны", - сказал тогда вице-премьер Дмитрий Чернышенко.