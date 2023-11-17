В Госдуме предложили ввести ответственность за ложные доносы на семьи

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова считает необходимым ввести административную, а возможно, и уголовную ответственность за ложные доносы на семьи. Об этом она сказала на заседании думской Межфракционной группы по защите традиционных ценностей.

Она отметила, что действующий Семейный кодекс, куда никак не удается внести поправки о защите семьи, буквально поощряет доносы для отобрания детей у родителей. При этом доносчики остаются безнаказанными. Часто это делается из-за каких-то корыстных мотивов, мести или других неблаговидных побуждений. Такое положение недопустимо, уверена депутат.

Еще одна огромная беда - отобрание детей из-за бедности родителей. Накануне.RU недавно писало о том, что четверть всех детей, находящихся в детских домах, отобраны именно по этой причине. Такие данные в сентябре привела федеральный уполномоченный по правам ребенка.

"Дети попадают в детские дома из-за того, что родители не имеют возможности обеспечить приемлемый, в понимании контролирующих органов, уровень жизни. Но парадокс в том, что государство направляет колоссальные средства на содержания детей в детских домах и опекунских семьях вместо того, чтобы помочь родителям. Мало того, родителям вменяют обязанность выплачивать еще и алименты, а для возвращения в родную семью и вовсе выдвигаются заведомо неисполнимые требования (улучшение жилищных условий, капитальный ремонт, устройство на более высокооплачиваемую работу и т.д.)", - написала Филатова.

Она отметила, что в настоящее время по инициативе главы СК РФ Александра Бастрыкина в Омской области проходит большая проверка, в ходе которой выяснилось, что из 80 воспитанников только у одного родители лишены прав, а у 38 детей статус вовсе не определен. И непонятно, как они вообще там оказались. Но четверо из них рискуют снова попасть в детдом из-за больших долгов родителей. То есть государство готово платить по 200 тыс. рублей в месяц детдому на каждого ребенка, но только не помогать родителям.

"Так приоритет чего у нас в стране?" - вопрошает Филатова.

Она уже не первый раз заявляет о разрушительной работе ювенальной юстиции в России. Комиссии по делам несовершеннолетних фактически стали репрессивным органом над семьями, притом что никто точно не знает, как они формируются и по каким критериям преследуют семьи.

Глава межфракционной группы вице-спикер Госдумы Петр Толстой предлагает закрепить приоритет родной семьи. Эта норма содержится в законопроекте "десяти сенаторов" по исправлению Семейного кодекса к интересах семьи, который был внесен в парламент еще в июле 2022 года. Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который возглавляет депутат Павел Крашенинников, вскоре дал отрицательное заключение на него. В марте то же самое сделал комитет по молодежной политике. Восемь месяцев по законопроекту не было никаких подвижек. Но на днях уже второй раз был назначен ответственный комитет Госдумы - по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, что само по себе очень странно. Почему он больше года не мог дать свое заключение, неизвестно.