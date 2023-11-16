Исследование: неблагополучие семей в РФ связано с финансовым положением

Названы причины неблагополучия семей в России.

Как показало экспресс-исследование аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ, наиболее частные из них - систематическое злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также сложное финансовое положение. Так, 59% семей, состоящих на учете в сельской местности, находятся в трудной жизненной ситуации. 55% семей, состоящих на учете в городской местности, находятся в социально опасном положении.

Для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, наиболее характерной причиной является тяжелое материальное положение (41% случаев). Наиболее частая причина неблагополучия семей, находящихся в социально опасном положении, - систематическое злоупотребление родителями алкоголем или употребление наркотиков (более чем в четверти случаев).

Как заявила уполномоченный Мария Львова-Белова, исследование охватило свыше 6 тыс. семей в нескольких регионах. В настоящее время получены предварительные результаты, их еще предстоит проанализировать.

Отмечается, что в стране существует проблема игнорирования необходимости помощи родителями с алкогольной зависимостью и наркозависимостью. Для совершенствования системы профилактики социального сиротства федеральные и региональные власти должны выработать единые подходы и практики в сфере опеки и попечительства и помощи семьям в кризисной ситуации, сообщает ТАСС.