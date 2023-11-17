17 Ноября 2023
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Фото: Рамиль Нуриев

Андрей Филатов обсудил с руководством сургутского предприятия "Прогресс" вопросы поддержки производителей

Глава Сургута Андрей Филатов сообщил о своем визите на Сургутский завод железобетонных изделий "Прогресс". На предприятии производят конструкции для гражданского и промышленного строительства: перемычки, сваи, плиты, блоки и т.д. Осуществляется весь производственный цикл. Качество продукции тестируется в испытательной лаборатории.

На своих страницах в соцсетях Андрей Филатов рассказал, что в Сургуте несколько десятков жилых домов и социально-значимых объектов возведены с использованием продукции указанного завода. Создают там также изделия для ремонта трубопроводов нефтедобывающего сектора. Сейчас специалисты предприятия изготавливают гибкие бетонные маты. Они используются для защиты грунта от размытия на откосах дорог, берегах водоемов. Новую партию этих изделий применят во время строительства второго моста через Обь.

Завод "Прогресс", Сургут(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

На предприятии стремятся к полному импортозамещению. Показатели уже близки к максимальным. 95% оборудования завода – отечественное. Что касается поставщиков, то "Прогресс" работает с крупнейшими предприятиями Сибири и Урала.

Завод "Прогресс", Сургут(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

"Обсудили с соучредителем предприятия Алексеем Сачковым и управляющим завода Юрием Антроповым существующие меры поддержки предпринимательства в Югре. Надеюсь, воспользуются этими возможностями. Цель – расширить линейку выпускаемой продукции, будет достигнута", -уверен Глава Сургута.

Глава Сургута Андрей Филатов на заводе "Прогресс"(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Теги: "Прогресс", завод, Андрей Филатов, бетонные маты


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