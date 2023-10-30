Опрос: более 60% жителей Екатеринбурга уже запланировали отпуск на 2024 год

Большинство работающих жителей Екатеринбурга уже строят планы на отпуск в следующем году. К такому выводу пришли в сервисе SuperJob.

Читайте также: Население России стягивается в мегаполисы запада и юга

В опросе приняли участие экономически активные жители уральской столицы, имеющие постоянную работу. Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), отпуск на 2024 год уже запланировали 66% екатеринбуржцев.

Самым излюбленным сезоном является лето (47% опрошенных). На втором месте идет весна (11%). Реже горожане планируют ходить в отпуск осенью (5%) и зимой (3%). При этом 12% все равно, когда отдыхать: они пойдут по графику, составленному отделом кадров.

Планирующих летний отпуск среди женщин оказалось больше, чем среди мужчин (58% и 36% соответственно). А уральцам с детьми отдых летом или весной нужен больше, чем бездетным.

Ранее другой опрос показал, что половина жителей Екатеринбурга за год стала больше экономить.