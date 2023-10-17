Опрос: жители Екатеринбурга проведут новогодние каникулы дома

Большинство жителей Екатеринбурга собираются провести новогодние каникулы дома, но некоторые будут работать. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Согласно итогам исследования, которые имеются в распоряжении Накануне.RU, 33% респондентов большую часть новогодних каникул планируют провести дома. На дачу или в деревню поедут 11% опрошенных екатеринбуржцев. Проводить каникулы в гостях будут 9%, а 7% планируют поездки по России и за границу.

В новогодние праздники уральцы собираются отсыпаться, общаться с семьей, читать книги и смотреть сериалы. А 17% признались, что будут работать в это время.

Ранее сообщалось, что более 40% компаний Екатеринбурга планируют корпоративы на будущий год.