СМИ: Израильские военные снесли бульдозерами часть медкомплекса "Аш-Шифа" в Газе

Израильские войска снесли бульдозерами значительные участки территории, прилегающие к родильному отделению больницы "Аш-Шифа", сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, задержано большое количество людей в медицинском комплексе, в том числе технический персонал больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

15 ноября армия обороны Израиля заявила, что проводит "точечную и целенаправленную" операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе "Аш-Шифа".

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не может эвакуировать больницу "Аш-Шифа" в заявленные сроки, поскольку в ней находится более 700 больных, а больничный комплекс фактически осажден.