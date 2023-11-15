Армия Израиля начала операцию в больнице "Аль-Шифа" в Газе

Армия обороны Израиля заявила, что проводит "точечную и целенаправленную" операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе "Аль-Шифа".

В заявлении говорится, что Израиль "находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе", которым военные стараются не навредить.

Утверждается также, что ЦАХАЛ содействовал "широкомасштабной эвакуации" больницы, пишет РИА Новости.

Накануне армия обороны Израиля призвала жителей севера сектора Газа срочно эвакуироваться на юг. В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не может эвакуировать больницу "Аль-Шифа" в заявленные сроки, поскольку в ней находится более 700 больных, а больничный комплекс фактически осажден.

По данным ВОЗ, 22 из 36 больницы в секторе Газа сейчас не могут принимать новых больных и лечить уже имеющихся пациентов из-за нехватки топлива для генераторов, атак израильской армии и разрушений.