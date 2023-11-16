Современная коммунальная техника закуплена и направлена в муниципалитеты Владимирской области

16 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Владимирская область
Фото: avo.ru

Современная коммунальная техника закуплена и направлена в муниципалитеты Владимирской области

Накануне на территории промышленной зоны в посёлке Улыбышево Судогодского района Губернатор Александр Авдеев осмотрел новую коммунальную технику, закупленную для муниципальных образований Владимирской области. Спецтранспорт и оборудование приобретались для повышения безопасности дорожного движения в зимний период и обеспечения транспортной доступности, в том числе для пассажирских и школьных автобусов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

техника для уборки улиц(2023)|Фото: avo.ru

По решению главы региона на эти цели из областного бюджета выделено 630,4 млн рублей. Средства позволят до конца года приобрести не менее 123 единиц коммунальной техники и оборудования. Это автогрейдеры, комбинированные и подметально-уборочные машины, тракторы, а также навесное оборудование для содержания дорог.

«Второй год подряд мы обновляем коммунальную технику для содержания не только региональных дорог, но и муниципальной улично-дорожной сети. Машины закупаем разноформатные: крупный транспорт, обслуживающий сельские дороги, погрузчики, малую технику, которая может работать на городских тротуарах, в парках. Различное навесное оборудование позволяет чистить улицы зимой, убирать смёт летом, поливать дороги. Важно, чтобы муниципалитеты уже сейчас подбирали соответствующих специалистов для работы на современной технике, развивали программы стимулирования для привлечения кадров в свои коммунальные предприятия: наращивали уровень заработной платы и социальный пакет, помогали работникам с жильём. Позитивные результаты этой работы уже есть во Владимире», – подчеркнул Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

На сегодняшний день поставлена первая часть закупленной техники – 28 машин. Большинство из них универсальны и будут задействованы круглый год как в городских условиях, так и на дорогах между сельскими населёнными пунктами. Транспорт оснащён плугами, щётками и бункерами для распределения противогололёдных материалов. Кроме того, он будет применяться для уборки улиц от пыли и грязи, проведения ремонтных работ, погрузочно-разгрузочных и землеройных работ, уборки снежно-ледяных отложений с автодорог и объектов жилищно-коммунального хозяйства, вывоза снега и аварийных деревьев, представляющих угрозу безопасности жителей.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Принятая техника будет передана в муниципальные образования региона. В ближайшее время для муниципальных образований поступят ещё 32 машины. Также коммунальная техника приобретается для нужд «ДСУ-3», имеющего филиалы в районах области. В течение месяца ГУП ожидает 9 новых машин.

Дополнительно будет закуплено 27 коммунальных отвалов и 27 щёток – их установят на технику «Владлесхоза» для расширения специализированного автопарка в зимний период.

Теги: коммунальная техника, александр авдеев,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}