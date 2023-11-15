15 Ноября 2023
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Фото: AFP 2023 / Mohammed Abed

Через КПП "Рафах" эвакуировали уже 297 граждан РФ

МЧС РФ сообщило, что 15 ноября пункт пропуска "Рафах" пересекли 88 граждан РФ.

По данным ведомства, всего удалось эвакуировать 297 человек, из них в Россию уже доставлено 168 человек.

Также сообщается, что вместе с россиянами границу пересекли 43 белорусских гражданина.

Перешедших границу автобусами направляют в Каир. После авиация МЧС России доставит эвакуированных в Москву.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что проход российских граждан через КПП "Рафах" находится под угрозой из-за возможного обострения обстановки. При этом в последние дни там не было серьезных инцидентов.

Теги: кп рафах, россияне, сектор газа


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